Calciomercato Roma: spunta l'ipotesi Giuntoli per il post Massara, piace a tanti club italiani ed esteri. Ieri era a Londra per Tottenham-Crystal Palace

Squadra che vince non si cambia. Ma, appunto, deve vincere. E il quarto posto, con la qualificazione in Champions League, a Trigoria sarebbe una vittoria per tutti. Per i conti del club, per i Friedkin, per Gasperini. E pure per il direttore sportivo Frederic Massara. Perché da settimane la famosa radio mercato ha preso a gracchiare un nome. È quello di Cristiano Giuntoli, ds dal curriculum pesante ma ora senza scrivania. Se le strade dei giallorossi e di Massara a fine stagione dovessero dividersi, l'ex manager di Juventus e Napoli sarebbe in pole per raccoglierne l'eredità.

Un'ipotesi che, giorno dopo giorno, è diventata sempre più forte. [...]

La programmazione sportiva sembra procedere nella stessa direzione dei risultati del campo. Eppure la voce continua a circolare: «Dopo un anno, Giuntoli e Gasperini potrebbero finalmente lavorare insieme». Il riferimento degli addetti ai lavori è al mancato arrivo dell'allenatore di Grugliasco sulla panchina della Juventus la scorsa estate, prima dell'addio del dirigente. A fare il nome di Gasp era stato proprio Giuntoli. Ora la storia potrebbe cambiare. Questione di tempo. Quello che proprio Giuntoli sembra spendere a Roma, visto che i ben informati raccontano di apparizioni fugaci del dirigente in alcuni ristoranti della capitale, proprio con Gasperini (cena con Totti inclusa) tornati negli ultimi mesi luoghi centrali della narrazione giallorossa.

A Trigoria sarà turnover? In attesa di novità, Massara si tappa le orecchie e continua a lavorare per la prossima stagione. È abituato così: quando era al Milan nemmeno lo scudetto gli salvò il posto. Stavolta il futuro dipende dai Eriedkin e pure dal loro superconsulente, Claudio Ranieri. I due, contro la Juventus, erano seduti uno accanto all'altro in tribuna. Del fantasma di Giuntoli, almeno all'Olimpico, nessuna traccia. Per il futuro si vedrà.

(La Repubblica)

Come rivelato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Cristiano Giuntoli è stato avvistato ieri a Londra e ha assistito dalla tribuna del Tottenham Hotspur Stadium al match tra Tottenham e Crystal Palace. L'ex dirigente della Juventus si è recato in Inghilterra per seguire da vicino l'allenatore degli Spurs Igor Tudor, con il quale ha lavorato alla Vecchia Signora. Resta da capire il futuro di Giuntoli, che è seguito da numerosi club italiani ed esteri.

? Cristiano Giuntoli, spotted in the stands at Tottenham Hotspur stadium for Spurs-Palace tonight.



Former Juventus and Napoli director, in attendance to follow his former coach Igor Tudor - Giuntoli, appreciated by several clubs in Italy and abroad.




