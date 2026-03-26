Calciomercato Roma, nei prossimi giorni le firme di Mancini e Cristante sui rinnovi

Gianluca Mancini e Bryan Cristante continueranno a rappresentare i punti fermi del progetto giallorosso. La loro centralità è stata confermata anche dall'arrivo di Gian Piero Gasperini, che li ha posti al centro della propria struttura tattica. Proprio in virtù della loro importanza, la dirigenza è intenzionata a prolungare i contratti dei due calciatori. Secondo quanto riferito dal giornalista Paolo Assogna di Sky Sport, nei prossimi giorni è attesa la firma sul rinnovo di contratto per entrambi.

(sport.sky.it)