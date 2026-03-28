Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche Manchester United e Bayern Monaco interessate a Ndicka. I giallorossi chiedono 45 milioni

Il futuro di Evan Ndicka potrebbe essere lontano dalla Capitale e sulle tracce del difensore ivoriano ci sono diversi club esteri. Il centrale piace a Besiktas , Barcellona, Liverpool e Tottenham ma la lista di società interessate si è allungata ulteriormente: come rivelato dal portale britannico, anche il Manchester United e il Bayern Monaco si sono iscritte alla corsa. I blaugrana seguono da tempo Ndicka e gli Spurs avevano provato ad acquistarlo in estate, ma l'affare non andò in porto. La Roma, che rifiutò una proposta dell'Al-Nassr, preferirebbe trattenere il difensore, ma potrebbe lasciarlo partire in caso di arrivo di un'offerta da almeno 45 milioni di euro.

(caughtoffside.com)