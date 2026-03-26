Calciomercato Roma, il Besiktas a caccia di un difensore: piace Ndicka. In lista anche Pavlovic

Evan Ndicka è uno dei pilastri della difesa di Gian Piero Gasperini e in questa stagione sta mettendo in mostra anche il suo senso del gol, dato che ha segnato 5 reti (4, di cui 3 consecutive, nelle ultime 6 partite) tra tutte le competizioni. Come rivelato dal giornalista Maurizio Russo di calciomercato.it, le buone prestazioni con la maglia della Roma hanno attirato l'interesse del Besiktas: l'obiettivo principale della società turca in vista della prossima stagione è l'acquisto di un centrale e tra i nomi presenti in lista ci sono proprio Evan Ndicka e Strahinja Pavlovic del Milan.



