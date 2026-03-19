Calciomercato Roma, dall'Argentina: Dybala vuole il Boca Juniors e sarebbe intenzionato a rifiutare l'eventuale rinnovo. Intanto Oriana accetta un lavoro in Argentina

Il futuro di Paulo Dybala sembra essere sempre più lontano dalla Roma. Il contratto della Joya scade il 30 giugno e al momento non c'è alcun accordo sul rinnovo, motivo per cui il Boca Juniors è pronto ad approfittare di questa situazione. Come rivelato dal quotidiano argentino, la società di Buenos Aires sta facendo di tutto per assicurarsi il numero 21 a parametro zero e il calciatore sarebbe intenzionato a rifiutare anche un'eventuale offerta della Roma per due motivi: la proposto di ingaggio al ribasso e la forte volontà di tornare in Argentina dopo la nascita della figlia Gia. Un altro fattore è la presenza del suo amico Leandro Paredes, ex compagno di squadra alla Juventus e alla Roma e ora in forza proprio al Boca.

(ole.com.ar)

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Inoltre c'è un ulteriore indizio sul possibile trasferimento di Paulo Dybala al Boca Juniors. Oriana Sabatini, moglie del calciatore, ha annunciato che farà parte del format "True Crime" in onda sul canale streaming Olga, una miniserie che ripercorrerà i casi più importanti della criminalità argentina. Questo lavoro avvicinerà ancora di più Oriana all'Argentina e richiederà una presenza (probabilmente sporadica) sul posto.