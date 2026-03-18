Calciomercato Roma: aumenta il pressing del Boca Juniors su Dybala. E anche Oriana spinge per tornare in Argentina

Il futuro di Paulo Dybala è un rebus e al momento non c'è alcun accordo per il rinnovo di contratto con la Roma. Il numero 21 si libererebbe a parametro zero a partire dal 1° luglio e il club giallorosso non ha ancora preso una decisione sull'eventuale prolungamento, motivo per cui il Boca Juniors continua a sperare. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , la società di Buenos Aires ha aumentato il pressing negli ultimi giorni per provare a convincere la Joya e anche la moglie Oriana Sabatini - dopo la nascita della figlia - spinge per tornare a vivere in Argentina.

(gasport)