Le ultime: Celik recupera e domani ci sarà Ryan Friedkin all'Olimpico

Zeki Celik stringerà i denti e contro il Bologna sarà al suo posto. leri il turco ha svolto un lavoro specifico a scopo precauzionale insieme a Mancini e Koné. (...) Con l'obiettivo di evitare sovraccarichi. La seduta di allenamento ha visto la presenza anche di Massara e Ranieri mentre Ryan Friedkin dovrebbe apparire in tribuna all'Olimpico per far sentire la vicinanza alla squadra in una partita fondamentale. Ancora out, invece, i due argentini: Soulè e Dybala. Il primo tornerà dopo la sosta, quando (si spera) avrà risolto i problemi con la pubalgia. La Joya, invece, si rivedrà dopo Pasqua e sarà anche il suo ultimo mese in giallorosso. Negli ultimi giorni è aumentato il pressing del Boca (...)

(gasport)