Calciomercato Roma, ag. Cristante: "Orgoglioso del percorso di Bryan. Ora è un campione, capitano e futuro del club giallorosso"

CALCIO E FINANZA - Giuseppe Riso, noto procuratore e agente di Bryan Cristante, ha rilasciato un'intervista al portale e tra i vari temi trattati si è soffermato proprio sul centrocampista della Roma. Arrivato nella Capitale nell'estate del 2018, il classe '95 è pronto a legarsi ulteriormente al club giallorosso e il suo rinnovo fino al 30 giugno 2029 sembra sempre più vicino . Ecco le parole di Riso.

Bryan Cristante ha una storia molto particolare.

«Sono davvero orgoglioso del percorso di Cristante e ti assicuro che è un esempio di resilienza e personalità. All’inizio della sua carriera, tra Pescara e Palermo, non giocava praticamente mai, poi e andato al Benfica e ha trovato la sua strada vincendo il primo titolo. Oggi è un campione, capitano e futuro della Roma».