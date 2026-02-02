Clicky

Calciomercato Roma: rinnovi fino al 2029 per Mancini e Cristante, nei prossimi giorni le firme

02/02/2026 alle 18:40.
cristante-mancini-roma-udinese

Manca ormai poco per l'annuncio di un doppio rinnovo in casa Roma. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall'esperto di mercato Nicolò Schira, nei prossimi giorni arriveranno le firme di Gianluca Mancini e Bryan Cristante sui rispettivi prolungamenti di contratto. Entrambi i giocatori legheranno il loro futuro al club con un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2029.