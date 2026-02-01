Manchester United, Zirkzee allontana la Roma: "Non vedo l'ora di tornare a giocare per questa squadra"

MANUTD.COM - Joshua Zirkzee, centravanti del Manchester United e a lungo corteggiato dalla Roma in questa sessione invernale di calciomercato, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club e ha allontanato le voci su un possibile trasferimento nella Capitale. Ecco le sue parole.

Come stai?

“Mi sento bene, dovrei tornare molto presto. È sempre frustrante rimanere ai box, ma ormai è successo e non si può cambiare nulla. Bisogna solo andare avanti ed è quello che sto facendo ora".

La squadra sta ottenendo grandi risultati con Carrick...

"Non vedo l'ora di tornare. Soprattutto dopo aver visto la partita contro il City e dopo aver visto i ragazzi giocare in quel modo, ti viene voglia di scendere in campo e aiutare la squadra".

La vittoria nel derby?

"Mi è piaciuta molto la prestazione e sono sicuro di non essere l'unico. Sembravamo molto affamati in campo. In attacco, in difesa, tutto era perfetto per noi... Abbiamo dato quello che i tifosi si aspettavano da noi nel giorno del derby, quindi è stato divertente da guardare".