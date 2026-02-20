Calciomercato Roma, Terlizzi verso il rinnovo: incontro nei prossimi giorni per chiudere

La Roma vuole blindare Federico Terlizzi, difensore della Primavera. Come rivelato su X dal giornalista Nicolò Schira, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l'entourage del classe 2007 e il club giallorosso per definire gli ultimi dettagli per il rinnovo e arrivare alla fumata bianca. La Roma punta fortemente sul giovane centrale e vuole trattenerlo, motivo per cui il prolungamento della permanenza nella Capitale è sempre più vicino.

? Excl. - Federico #Terlizzi (born in 2007) is getting closer to extend his contract with #ASRoma. Expected a meeting in the next days to try to close the deal. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 20, 2026



