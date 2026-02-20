Clicky

Calciomercato Roma, Terlizzi verso il rinnovo: incontro nei prossimi giorni per chiudere

20/02/2026 alle 11:09.
La Roma vuole blindare Federico Terlizzi, difensore della Primavera. Come rivelato su X dal giornalista Nicolò Schira, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra l'entourage del classe 2007 e il club giallorosso per definire gli ultimi dettagli per il rinnovo e arrivare alla fumata bianca. La Roma punta fortemente sul giovane centrale e vuole trattenerlo, motivo per cui il prolungamento della permanenza nella Capitale è sempre più vicino.