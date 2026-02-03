Calciomercato Roma: sondaggio del Liverpool per Celik, ma il difensore dà priorità al rinnovo

Continua a tenere banco il tema rinnovi in casa Roma. Bryan Cristante e Gianluca Mancini sembrano ormai vicinissimi alla firma, mentre resta da monitorare il futuro di Zeki Celik.
Il giocatore, come riportato dal giornalista Marco Conterio di Tuttomercatoweb, attende l'offerta del club giallorosso. L'esterno, in scadenza il 30 giugno, ha dato la priorità alla permanenza nella Capitale, ma non mancano i sondaggi dall'estero.
Tra le squadre interessate c'è anche il Liverpool, che sta sondando il terreno, pronto ad inserirsi qualora la Roma non dovesse accelerare per il turco. Situazione da monitorare nelle prossime settimane.