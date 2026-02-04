Calciomercato Roma: Sangaré all'Elche in prestito gratuito con diritto di riscatto a 4.5 milioni e il 20% sulla futura plusvalenza

Nella giornata di ieri Buba Sangaré ha lasciato ufficialmente la Roma e si è trasferito all'Elche, club attualmente tredicesimo in classifica in Liga. Il classe 2007 non ha mai trovato spazio in prima squadra e in due stagioni ha raccolto 28 presenze in Primavera. Come rivelato da Filippo Biafora, il giovane terzino destro si è trasferito in Spagna con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro più il 20% sulla futura plusvalenza in favore del club giallorosso. Inoltre la Roma, in caso di cessione a titolo definitivo, manterrà un diritto ad una futura prelazione.

(Canale Telegram Filippo Biafora)