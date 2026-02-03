Calciomercato Roma, retroscena Bernasconi: offerti 15 milioni, 'no' dell'Atalanta

La sessione invernale di calciomercato è terminata ieri alle ore 20 e il giornalista Nicolò Schira rivela un retroscena sulla Roma. Il club giallorosso era alla ricerca di un nuovo esterno sinistro e nella lista dei desideri di Frederic Massara era presente anche Lorenzo Bernasconi dell'Atalanta: la scorsa settimana la società capitolina ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro per il classe 2003, ma la Dea ha rispedito la proposta al mittente.

Behind The Scenes - #ASRoma had offered €15M to #Atalanta last week to try to sign Lorenzo #Bernasconi, but Atalanta have turned down the bid. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 3, 2026



