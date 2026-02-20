Calciomercato Roma, occhi su Solet: c'è la concorrenza di tutte le big, Inter avanti

Le prestazioni di Oumar Solet con la maglia dell'Udinese hanno attirato le attenzioni delle principali squadre italiane in vista della prossima sessione estiva di mercato. Il difensore francese classe 2000, arrivato in Friuli da svincolato dopo un periodo difficile legato agli infortuni, è diventato un punto fermo della retroguardia bianconera. Secondo quanto riportato dalla redazione di Calciomercato.it, sulle tracce del centrale ci sono Juventus, Milan, Roma e Inter. Il club giallorosso sta monitorando la crescita del giocatore, ma al momento la concorrenza è forte. Stando alle ultime indiscrezioni, l'Inter sarebbe infatti in pole position per assicurarsi il calciatore.

L'Udinese valuta il cartellino di Solet poco meno di 20 milioni di euro. Per abbassare le richieste economiche dei friulani, la società nerazzurra starebbe valutando l'inserimento di alcune contropartite tecniche, attingendo dai giovani attualmente in prestito o dalla seconda squadra. La Roma resta alla finestra, consapevole che si prospetta un'asta di mercato per il difensore.

(calciomercato.it)