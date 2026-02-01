Calciomercato Roma, niente Serie A per George: sarà un nuovo giocatore dell'Everton dei Friedkin

Alla fine Tyrique George lascia il Chelsea, ma non per approdare in Serie A. Dopo un'intera estate passata in orbita Roma e il tentativo fatto pochi giorni fa dal Napoli, l'inglese classe 2006 resta in Premier League e in qualche modo resta legato ai giallorossi. Il 19enne, infatti, è ad un passo dall'Everton, club di proprietà di Dan Friedkin. George approderà in maglia Toffees in prestito con diritto di riscatto e lo stipendio sarà interamente coperto dal Chelsea.

???????? Tyrique George to Everton, here we go! Deal in place after official bid sent yesterday as exclusively revealed.



Loan deal until June, full salary covered by #EFC and buy option clause not mandatory.



Medical booked. pic.twitter.com/7MKr0DECDU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026



