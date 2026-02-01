Clicky

Calciomercato Roma, niente Serie A per George: sarà un nuovo giocatore dell'Everton dei Friedkin

01/02/2026 alle 19:00.
Alla fine Tyrique George lascia il Chelsea, ma non per approdare in Serie A. Dopo un'intera estate passata in orbita Roma e il tentativo fatto pochi giorni fa dal Napoli, l'inglese classe 2006 resta in Premier League e in qualche modo resta legato ai giallorossi. Il 19enne, infatti, è ad un passo dall'Everton, club di proprietà di Dan Friedkin. George approderà in maglia Toffees in prestito con diritto di riscatto e lo stipendio sarà interamente coperto dal Chelsea.