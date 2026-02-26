Calciomercato Roma: l'Inter sogna Svilar per il post Sommer

Mile Svilar sta continuando a fornire prestazioni eccellenti a difesa della porta della Roma e sulle tracce del portiere giallorosso ci sono diversi club della Premier League. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, il classe '99 piace anche all'Inter, che saluterà Yann Sommer a parametro zero al termine della stagione. L'estremo difensore giallorosso resta il sogno della società nerazzurra, mentre l'opzione più percorribile è Guglielmo Vicario del Tottenham ( per il quale anche la Roma ha chiesto informazioni ). Da capire se il nuovo portiere dell'Inter sarà ancora affiancato da Josep Martinez, ottimo vice ma non considerato pronto per ricoprire il ruolo di titolare.

(gasport)