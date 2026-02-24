Calciomercato Roma: chieste informazioni su Vicario in caso di addio di Svilar. Ma il portiere del Tottenham è vicino all'Inter

Mile Svilar sta disputando una grandissima stagione e anche i numeri lo confermano , dato che la Roma è la migliore difesa dei top 5 campionati europei sia per gol subiti (soltanto 16 in 26 partite) sia per media reti incassate (0.61 a partita). Il portiere si è reso spesso protagonista di interventi straordinari e in virtù delle sue incredibili prestazioni è entrato nel mirino dei club di Premier League. Come rivelato dal giornalista Matteo De Santis de La Stampa nel corso della trasmissione dell'emittente radiofonica, la Roma sta seguendo l'evoluzione del mercato dei portieri per non farsi trovare impreparata in casa di arrivo di un'offerta intorno ai 60/65 milioni di euro per Svilar. La società giallorossa sta monitorando Kostantinos Tzolakis dell’Olympiacos e ha effettuato una richiesta di informazioni per Guglielmo Vicario del Tottenham, ma l'estremo difensore degli Spurs sembra essere molto vicino al trasferimento all'Inter sulla base di 20/25 milioni.

(Radio Manà Manà Sport)