Calciomercato Roma, il retroscena su Mlacic: anche i giallorossi volevano il croato. Massara non disposto a spendere 5 milioni

Il calciomercato invernale è appena terminato e una delle solite telenovele ha riguardato il giovane difensore Branimir Mlacic, passato all'Udinese nelle ultime ore. Il croato, però, è stato per settimane ad un passo dall'Inter, che non ha mai affondato il colpo. Ad approfittarne sono stati i friulani, ma, come svelato dal Corriere dello Sport, anche la Roma si era interessata al classe 2007. Il ds Frederic Massara non era intenzionato a spendere i 5 milioni di euro chiesti dall'Hajduk Spalato per il 18enne.

(corrieredellosport.it)