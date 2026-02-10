Calciomercato Roma, il retroscena su Gollini: "no" di Gasperini all'offerta del Besiktas per il portiere

Pierluigi Gollini avrebbe potuto lasciare la Roma durante il mercato di gennaio. Secondo quanto svelato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, il Besiktas aveva presentato un'offerta per l'ex Atalanta. Decisiva è stata la volontà di Gian Piero Gasperini, che ha fatto muro e ha bloccato la cessione del portiere. A quel punto i turchi hanno ripiegato su Devis Vasquez. Gollini è dunque un punto fermo della nuova Roma e ormai i vecchi attriti ai tempi di Bergamo con Gasperini sono definitivamente superati.

(gianlucadimarzio.com)