Calciomercato Roma, il Real Madrid continua a seguire El Aynaoui: Neil presente tra i cinque centrocampisti nella lista dei Blancos

Il Real Madrid continua a monitorare Neil El Aynaoui, reduce da una grandissima esperienza in Coppa d'Africa con la maglia del Marocco e terminata soltanto in finale. Come rivelato dal giornalista Matteo De Santis de La Stampa nel corso della trasmissione dell'emittente radiofonica, i Blancos sono alla ricerca di un nuovo centrocampista in vista dell'estate e hanno stilato una lista di cinque potenziali obiettivi: tra i profili selezionati c'è proprio il calciatore della Roma, il quale si trova intorno alla metà come livello di gradimento. La società giallorossa non ha ancora fissato un prezzo e al momento non c'è stato alcun contatto con il club spagnolo.

(Radio Manà Manà Sport)