Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Newcastle ed Everton interessati a Saud. Intanto il Lens valuta il riscatto

Il futuro di Saud Abdulhamid potrebbe essere in Inghilterra. Il terzino destro di proprietà della Roma si trova al Lens con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni di euro e controriscatto in favore della società giallorossa e il club francese sta valutando se esercitare tale opzione. In questa stagione ha collezionato 18 presenze tra tutte le competizioni e ha messo a referto una rete e quattro passaggi vincenti, numeri che hanno attirato l'attenzione di alcune società di Premier League. Come rivelato dal portale, il Newcastle del fondo saudita PIF sta osservando attentamente Saud e gli osservatori dei Magpies lo hanno visionato in occasione della vittoria per 0-5 contro il Paris, gara in cui ha fornito anche un assist. Il Newcastle è alla ricerca di un nuovo terzino destro, dato che Kieran Trippier ed Emil Krafth sono destinati a lasciare il club e il futuro di Tino Livramento è ancora incerto. Inoltre sulle sue tracce c'è anche l'Everton dei Friedkin.

(teamtalk.com)