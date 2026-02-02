Calciomercato Roma, dalla Turchia: Galatasaray pronto a contattare il Brighton e l'entourage di Ferguson. Ma l'attaccante resterà in giallorosso

La finestra invernale di calciomercato in Italia è sempre più vicina alla chiusura, fissata alle ore 20 di oggi, ma in Turchia c’è tempo fino al 6 febbraio. Il Galatasaray è alla ricerca di un centravanti e, come riportato dal portale, nella lista degli obiettivi è presente anche Evan Ferguson: la società di Istanbul sarebbe pronta a contattare sia il Brighton sia l'entourage dell'attaccante irlandese. Da capire anche la posizione della Roma, dato che mancano poche ore alla fine del mercato.

Come svelato da Angelo Mangiante di Sky Sport nel corso del suo intervento ai microfoni dell'emittente radiofonica, Evan Ferguson resterà alla Roma fino al termine della stagione.

