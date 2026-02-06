Calciomercato Roma, dalla Germania: l'affare Zaragoza è stato a rischio a causa delle richieste del Bayern Monaco

La Roma ha chiuso la sessione invernale di calciomercato con quattro colpi in entrata e l'ultimo è stato Bryan Zaragoza, arrivato dal Bayern Monaco (si trovava in al Celta Vigo a titolo temporaneo) con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions o Europa League e al 50% delle presenze.

Come rivelato dal giornalista tedesco Christian Falk nel podcast "Bayern Insider", la trattativa stava per saltare a causa delle richieste della società bavarese relative il pagamento del prestito oneroso. L'obiettivo del Bayern Monaco era infatti incassare una parte del denaro proposto dal club giallorosso al Celta Vigo: la Roma era disposta a offrire agli spagnoli 3 milioni di euro, più del doppio di quanto avevano pagato ai tedeschi in estate (1.25 milioni). Alla fine le parti hanno trovato la quadra a condizioni più vantaggiose per il Bayern, che però ha rinunciato all'incasso relativo al prestito oneroso: l'eventuale riscatto è passato da 12 (concordato precedentemente con la società di Vigo) a 13.5 e la Roma acquisterà Zaragoza a titolo definitivo in caso di raggiungimento del 50% delle presenze e la qualificazione in Champions o Europa League. L'inserimento dell'obbligo di riscatto condizionato è stato fondamentale per la chiusura della trattativa.