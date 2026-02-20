Calciomercato Roma, Celik verso la Juventus a parametro zero: accordo con gli agenti

Il futuro di Zeki Celik sembra essere lontano da Roma. Il terzino destro turco ha il contratto in scadenza il 30 giugno e la trattativa per il rinnovo è ormai congelata, dato che la società giallorossa ritiene eccessive le richieste del calciatore. Come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, sulle tracce del classe '97 c'è un altro club italiano e si tratta della Juventus: la Vecchia Signora ha raggiunto un accordo con l'entourage del giocatore tale da poterlo ritenere bloccato in vista della nuova stagione e acquistarlo a parametro zero.

(La Stampa)

