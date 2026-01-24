Premier League, Burnley-Tottenham 2-2: Tel in campo dal 77esimo

Dopo le parole di Thomas Frank in conferenza stampa su Mathys Tel, il tecnico del Tottenham ribadisce l'importanza del francese per il club. Il classe 2005 è infatti entrato al minuto 77 della sfida di Premier League contro il Burnley. La partita è terminata 2-2, con un gol di Cristian Romero in extremis che ha salvato la squadra di Londra. Nonostante l'ex Bayern Monaco abbia palesato la voglia di lasciare l'Inghilterra, Frank lo continua a considerare una risorsa importante per la squadra. Sulle tracce di Tel, anche la Roma che è in attesa di ulteriori sviluppi anche dopo la sua esclusione dalla lista UEFA.