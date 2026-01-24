Dopo le parole di Thomas Frank in conferenza stampa su Mathys Tel, il tecnico del Tottenham ribadisce l'importanza del francese per il club. Il classe 2005 è infatti entrato al minuto 77 della sfida di Premier League contro il Burnley. La partita è terminata 2-2, con un gol di Cristian Romero in extremis che ha salvato la squadra di Londra. Nonostante l'ex Bayern Monaco abbia palesato la voglia di lasciare l'Inghilterra, Frank lo continua a considerare una risorsa importante per la squadra. Sulle tracce di Tel, anche la Roma che è in attesa di ulteriori sviluppi anche dopo la sua esclusione dalla lista UEFA.
Premier League, Burnley-Tottenham 2-2: Tel in campo dal 77esimo
24/01/2026 alle 17:47.
