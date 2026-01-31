Milan, Nkunku verso la permanenza. Un tifoso a Milanello: "Resti?", il francese: "Si, si" (VIDEO)

Christopher Nkunku non si muove dal Milan. Nonostante i rossoneri stiano cercando di anticipare l'arrivo di Mateta già a gennaio, l'ex Chelsea vuole rimanere in Lombardia e avrebbe rifiutato l'interesse della Roma. La conferma arriva dal francese stesso. Il giocatore, all'uscita del centro sportivo di Milanello, si è intrattenuto con alcuni tifosi, firmando autografi e scattando foto insieme. Uno di loro gli avrebbe chiesto: "Resti?", Nkunku ha quindi risposto: "Si, Si".

Nkunku ai tifosi a Milanello: "Resti? Si si" pic.twitter.com/0PaInvHAQe — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) January 31, 2026



