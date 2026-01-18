Manchester United, Zirkzee conferma l'infortunio: "Tornerò in campo tra due settimane" (VIDEO)

Nella giornata di ieri il Manchester United ha strapazzato il Manchester City nell'attesissimo derby e i Red Devils si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Mbeumo e Dorgu. A far rumore era stata però l'esclusione a sorpresa di Joshua Zirkzee, il quale resta un obiettivo di mercato della Roma. In Inghilterra si era parlato di un problema al polpaccio e a fare chiarezza ci ha pensato il centravanti olandese, che ha confermato il problema fisico: "Tornerò in campo tra due settimane", le parole di Zirkzee mentre firma una maglietta a un tifoso.

Joshua Zirkzee confirming he will return from injury in 2 weeks. pic.twitter.com/FnfCuY5rHT — Kev 屮 (@UtdKev08) January 18, 2026




