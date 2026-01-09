Manchester United, si complica la scelta per la panchina: in pole Solskjaer e Carrick. Trattativa per Zirkzee congelata

Si complica ulteriormente lo scenario in casa Manchester United e, di riflesso, anche la trattativa della Roma per Joshua Zirkzee. Dopo l'addio di Ruben Amorim, il club inglese è alla ricerca non di un allenatore definitivo, ma di un traghettatore che possa guidare la squadra fino al termine della stagione. Secondo quanto riportato da David Ornstein di NBC Sports, la scelta per la panchina ad interim è ristretta a due nomi principali con un forte legame con il club: Ole Gunnar Solskjaer e Michael Carrick. In lizza ci sarebbe anche Ruud van Nistelrooy, ma i primi due restano i favoriti.

Questa situazione di incertezza allunga inevitabilmente i tempi per ogni decisione di mercato. Il processo di selezione per il tecnico a cui affidare il progetto a lungo termine non è ancora iniziato e prenderà il via solo nei prossimi mesi. Di conseguenza, ogni operazione in uscita, inclusa quella di Zirkzee, resta congelata in attesa che il club definisca prima la sua guida tecnica, anche se solo temporanea. La Roma, che ha già un accordo di massima con il giocatore, dovrà quindi armarsi di pazienza.

Who will be the next person chosen to lead Manchester United? @David_Ornstein unpacks a complicated manager situation at Old Trafford after Ruben Amorim's departure. pic.twitter.com/UQUU1zzLE2 — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) January 9, 2026



