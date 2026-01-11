Manchester United-Brighton 1-2: Zirkzee in campo solo dal 62', United eliminato dall'FA Cup

Continua il momento complicato per Joshua Zirkzee al Manchester United. L'attaccante olandese è partito ancora una volta dalla panchina nel match di FA Cup contro il Brighton, entrando in campo solo al 62' al posto di Mainoo con i Red Devils già sotto di una rete. Il suo ingresso non è bastato a evitare la sconfitta casalinga per 1-2 (gol di Welbeck e Sesko, inutile la rete nel finale), che sancisce l'eliminazione dello United dalla competizione.

Intanto, sul fronte mercato, la trattativa per portare l'ex Bologna nella Capitale vive una fase di stallo. Il club inglese, infatti, ha congelato ogni operazione in uscita in attesa di sciogliere definitivamente il nodo allenatore e definire la guida tecnica per il prosieguo della stagione.