LIVE - Calciomercato Roma: c'è ottimismo per Raspadori. Massara spinge per trovare l'accordo totale

07/01/2026 alle 19:47.
La Roma insiste per Giacomo Raspadori. Sono ore importanti per l'operazione che potrebbe portare l'ex attaccante del Napoli in giallorosso. Ecco gli aggiornamenti in diretta sulla trattativa.

20:50 - Come aggiunge Filippo Biafora de Il Tempo, i contatti di oggi con l'entourage di Raspadori hanno portato a un avvicinamento per un accordo tra le parti, dopo l'intesa già trovata con l'Atletico.

19:29 - Massara insiste per trovare l'accordo totale per Raspadori. Come riferito da Matteo Moretto su X, infatti, il direttore sportivo è in pressing con gli agenti dell'azzurro per trovare la quadra per chiudere l'operazione.


19:09 - Come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, oggi il direttore sportivo Massara era assente al summit fra proprietà e direzione tecnica del club perché impegnato nell'affare-Raspadori: l’incontro con gli agenti del calciatore non è stato decisivo ma si registra comunque un pizzico più di ottimismo.

