LIVE - Calciomercato Roma: c'è ottimismo per Raspadori. Massara spinge per trovare l'accordo totale

La Roma insiste per Giacomo Raspadori. Sono ore importanti per l'operazione che potrebbe portare l'ex attaccante del Napoli in giallorosso. Ecco gli aggiornamenti in diretta sulla trattativa.

20:50 - Come aggiunge Filippo Biafora de Il Tempo, i contatti di oggi con l'entourage di Raspadori hanno portato a un avvicinamento per un accordo tra le parti, dopo l'intesa già trovata con l'Atletico.

19:29 - Massara insiste per trovare l'accordo totale per Raspadori. Come riferito da Matteo Moretto su X, infatti, il direttore sportivo è in pressing con gli agenti dell'azzurro per trovare la quadra per chiudere l'operazione.

19:09 - Come riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, oggi il direttore sportivo Massara era assente al summit fra proprietà e direzione tecnica del club perché impegnato nell'affare-Raspadori: l’incontro con gli agenti del calciatore non è stato decisivo ma si registra comunque un pizzico più di ottimismo.

