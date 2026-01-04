Hellas Verona, Sogliano: "Su Giovane decide la proprietà, ma a volte abbiamo fatto sacrifici anche a gennaio. Baldanzi? Vogliamo giocatori motivati"

DAZN - Sean Sogliano, direttore sportivo dell'Hellas Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della piattaforma streaming e tra i vari temi trattati si è soffermato sulle voci riguardanti l'interesse per Tommaso Baldanzi e la possibile cessione di Giovane ( seguito anche dalla Roma ). Ecco le sue parole.

C'è il rischio che Giovane cambi aria già a gennaio? In entrata interessa Baldanzi?

"Noi siamo abituati a dover fare dei sacrifici economici sui giocatori che hanno impattato bene e a volte è capitato anche a gennaio. Deciderà la proprietà cosa fare, ma sicuramente noi siamo contenti di questo ragazzo che si è inserito bene e ha grande prospettiva. Noi non siamo abituati a fare mercato con grosse entrate, ma saremo attenti. Sembra quasi un mercato degli scontenti che si scambiano le facce di chi magari gioca meno. L'importante è che chi indossa la nostra maglia da qui a giugno sia molto motivato".