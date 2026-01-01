LIVE - Calciomercato Roma, accettata l'offerta per Raspadori: prestito con diritto a 20 milioni più bonus, manca solo il sì dell'attaccante. Tentativo di inserimento della Lazio

La Roma accelera per Giacomo Raspadori, uno degli obiettivi principali dei giallorossi in vista della sessione invernale di calciomercato. La trattativa con l'Atletico Madrid è entrata nel vivo e il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sull'affare.

20:57 - Come aggiunto da Alfredo Pedullà di Sportitalia, l'Atletico Madrid ha accettato l'offerta della Roma: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro più bonus. Ora il club giallorosso è al lavoro per trovare l'accordo con l'entourage di Giacomo Raspadori. La Lazio ha provato a inserirsi stamattina, ma ora manca soltanto il sì dell'attaccante per chiudere l'intesa con la Roma.

Esclusiva: l’#AtleticoMadrid ha accettato la proposta della #Roma per #Raspadori senza obbligo. Prestito con diritto di riscatto: 20 milioni più bonus. Ora Jack sa che il suo club ha accettato di cederlo e la Roma cercherà gli accordi con gli agenti di Raspadori dopo l’assalto… https://t.co/hVVZi6ZGOm — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 1, 2026





20:45 - Secondo Eleonora Trotta di calciomercato.it, l'affare tra la Roma e l'Atletico Madrid per Giacomo Raspadori è ai dettagli. L'obiettivo di Frederic Massara è regalare a Gian Piero Gasperini il nuovo attaccante in questi giorni.

#Raspadori alla #Roma, confermato l'ottimismo diffuso dei giorni scorsi: siamo ai dettagli tra le due società, Massara vuole consegnare in questi giorni l'attaccante a #Gasperini.#calciomercato#Roma pic.twitter.com/bY5ItXvjVw — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) January 1, 2026





20:30 - Arrivano conferme anche da Angelo Mangiante di Sky Sport: la Roma ha migliorato l'offerta per Giacomo Raspadori e nella giornata odierna il direttore sportivo Frederic Massara ha lavorato da Trigoria per provare a trovare una quadra con l'Atletico Madrid. Ora il giocatore è sempre più vicino al trasferimento in giallorosso.

? Migliorata l'offerta della Roma per Raspadori. Oggi Massara tutto il giorno a Trigoria per spingere su operazione. Giocatore sempre più vicino. ✅ @SkySport pic.twitter.com/a2wY7G7Oiq — Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 1, 2026





20:00 - Come aggiunto da Fabrizio Romano, la Roma ha migliorato l'offerta per Giacomo Raspadori e l'accordo con l'Atletico Madrid è più vicino. La trattativa si basa su un prestito con diritto di riscatto e la chiusura dell'affare dipende dall'intesa con l'attaccante.

??? AS Roma have improved their bid to sign Giacomo Raspadori with final agreement now close with Atlético Madrid.



Initial loan with buy option clause included.



Deal now depends on personal terms being discussed with Raspadori.@MatteMoretto ?? pic.twitter.com/JPOeTTpuyI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2026





19:55 - Come rivelato dal giornalista Matteo Moretto, si registrano nuovi contatti tra la Roma e l'Atletico Madrid per Giacomo Raspadori e l'accordo tra i due club è stato quasi raggiunto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Nelle prossime ore Frederic Massara si concentrerà sulla parte contrattuale dell'attaccante e si tratta dell'ultimo nodo da risolvere.

Exclusiva: Raspadori-Roma.



Nuevos contactos entre los clubes y ahora el acuerdo con el Atlético de Madrid está a punto.



La fórmula es una cesión remunerada con opción de compra NO obligatoria.



En las próximas horas, la Roma negociará con Giacomo Raspadori el tema contractual.… pic.twitter.com/rwBmU64shf — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 1, 2026



