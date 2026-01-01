Clicky

LIVE - Calciomercato Roma, accettata l'offerta per Raspadori: prestito con diritto a 20 milioni più bonus, manca solo il sì dell'attaccante. Tentativo di inserimento della Lazio

01/01/2026 alle 20:02.
giacomo-raspadori-5

La Roma accelera per Giacomo Raspadori, uno degli obiettivi principali dei giallorossi in vista della sessione invernale di calciomercato. La trattativa con l'Atletico Madrid è entrata nel vivo e il direttore sportivo Frederic Massara è al lavoro per accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta sull'affare.

LIVE

20:57 - Come aggiunto da Alfredo Pedullà di Sportitalia, l'Atletico Madrid ha accettato l'offerta della Roma: prestito con diritto di riscatto a 20 milioni di euro più bonus. Ora il club giallorosso è al lavoro per trovare l'accordo con l'entourage di Giacomo Raspadori. La Lazio ha provato a inserirsi stamattina, ma ora manca soltanto il sì dell'attaccante per chiudere l'intesa con la Roma.


20:45 - Secondo Eleonora Trotta di calciomercato.it, l'affare tra la Roma e l'Atletico Madrid per Giacomo Raspadori è ai dettagli. L'obiettivo di Frederic Massara è regalare a Gian Piero Gasperini il nuovo attaccante in questi giorni.


20:30 - Arrivano conferme anche da Angelo Mangiante di Sky Sport: la Roma ha migliorato l'offerta per Giacomo Raspadori e nella giornata odierna il direttore sportivo Frederic Massara ha lavorato da Trigoria per provare a trovare una quadra con l'Atletico Madrid. Ora il giocatore è sempre più vicino al trasferimento in giallorosso.


20:00 - Come aggiunto da Fabrizio Romano, la Roma ha migliorato l'offerta per Giacomo Raspadori e l'accordo con l'Atletico Madrid è più vicino. La trattativa si basa su un prestito con diritto di riscatto e la chiusura dell'affare dipende dall'intesa con l'attaccante.


19:55 - Come rivelato dal giornalista Matteo Moretto, si registrano nuovi contatti tra la Roma e l'Atletico Madrid per Giacomo Raspadori e l'accordo tra i due club è stato quasi raggiunto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Nelle prossime ore Frederic Massara si concentrerà sulla parte contrattuale dell'attaccante e si tratta dell'ultimo nodo da risolvere.