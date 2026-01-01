Calciomercato Roma: accordo definito con Zirkzee, nessun ok del Manchester United. La priorità dei Red Devils è acquistare un centrocampista (VIDEO)

La Roma fa sul serio e vuole mettere a segno un doppio colpo in attacco a gennaio. Il direttore sportivo Frederic Massara sta spingendo per Giacomo Raspadori e l'arrivo dell'attaccante dell'Atletico Madrid sembra a un passo , mentre è più indietro la trattativa con il Manchester United per Joshua Zirkzee. Come rivelato dal giornalista Ben Jacobs in una diretta sul canale YouTube "United Stand", la cessione del centravanti olandese è più probabile dell'addio di Kobbie Mainoo perché i Red Devils sono convinti che sia più facile rimpiazzare l'attaccante rispetto al centrocampista, dato che in quel reparto la rosa è molto corta. L'accordo tra la Roma e Zirkzee è praticamente definito, ma la società giallorossa è costretta ad attendere: il Manchester United vuole aspettare la fine della Coppa d'Africa, motivo per cui l'affare andrebbe in porto nella seconda metà di gennaio. La priorità della società inglese è acquistare un nuovo centrocampista e soltanto successivamente, in caso di addio di Zirkzee, i Red Devils andrebbero sul mercato alla ricerca di un attaccante (probabilmente un'ala).







Come aggiunto da Fabrizio Romano, l'operazione Joshua Zirkzee dipende soltanto dal Manchester United: al momento i Red Devils non hanno ancora dato alcun tipo di ok per liberare l'attaccante, motivo per cui la Roma attende novità.





