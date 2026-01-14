Calciomercato Roma: valutazioni su Dybala in caso di offerta congrua. Piace in Brasile e Arabia Saudita

Movimenti in attacco per la Roma, che accoglie Robinio Vaz e Malen. Secondo quanto riportato dal sito sportivo, nessuno sembra sicuro di un posto o incedibile in questo momento nell'attacco giallorosso e i discorsi potrebbero riguardare anche Paulo Dybala, in scadenza di contratto al termine della stagione. Stando alle informazioni riferite, in caso di un'offerta congrua il club giallorosso valuterebbe la cessione dell'argentino già in questa finestra di mercato. Si registrano apprezzamenti dal Brasile e dell'Arabia Saudita.

(tuttomercatoweb.com)

