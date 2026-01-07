Calciomercato Roma: terminata la riunione fra Ryan Friedkin, Gasperini e Ranieri. Clima disteso: la proprietà ha ribadito la volontà di rinforzare la squadra rispettando il settlement agreement. Raspadori: c'è ottimismo

È terminata la riunione di mercato a Trigoria. Protagonisti dell'incontro, come riferito da Angelo Mangiante di Sky Sport su X, Ryan Friedkin, Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri, il senior advisor.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, la proprietà ha ribadito la propria linea di voler rendere la squadra più forte sul mercato e di volerlo con la stessa ambizione di Gasperini, sempre rispettando i limiti del settlement agreement. L'obiettivo è accelerare sulle tempistiche, ma il clima è costruttivo. Era assente Massara, il quale continua a lavorare per Raspadori: l’incontro con gli agenti del calciatore non è stato decisivo ma si registra comunque un pizzico più di ottimismo.

