Calciomercato Roma, svolta per Pellegrini: si tratta il rinnovo, il centrocampista pronto a ridursi l'ingaggio

Potrebbe essere a una svolta il futuro di Lorenzo Pellegrini. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall'esperto di mercato Nicolò Schira, la Roma avrebbe riaperto le trattative per il rinnovo del contratto del suo capitano. L'intenzione del club è quella di prolungare l'accordo, attualmente in scadenza, fino al 2029. La novità più importante, però, arriverebbe dalla volontà dello stesso giocatore.

Pellegrini, infatti, sarebbe pronto a ridursi l'ingaggio per continuare la sua avventura in giallorosso. Viene attribuita al giocatore l'idea che i soldi non siano l'aspetto più importante in questa vicenda. Questa presa di posizione potrebbe accelerare la trattativa e portarla a uno sviluppo positivo.

? Excl. - #ASRoma have re-opened talks to try to extend Lorenzo #Pellegrini’s contract until 2029. The midfielder is ready to reduce the salary to stay at #Roma. Money is important, but it's not everything in life according the player. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 18, 2026



