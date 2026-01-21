Clicky

Calciomercato Roma: sondati Tel e Sauer. Gradimento totale di Gasperini, ma Tottenham e Feyenoord devono aprire al prestito

21/01/2026 alle 19:16.
mathys-tel

La Roma sta sondando i profili di Mathys Tel del Tottenham e Leo Sauer del Feyenoord. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, i due profili godono del totale gradimento di Gian Piero Gasperini, ma al momento c'è da attendere. Tel è insoddisfatto del minutaggio e vorrebbe andare via, ma il Tottenham non apre a una sua partenza in prestito, e lo stesso discorso vale per Sauer. Ora i giallorossi non possono permettersi investimenti con formule diverse dal prestito. In attesa di un nuovo esterno, bloccato ancora per qualche giorno l'addio di Baldanzi in direzione Genoa.

(alfredopedullà.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE