Calciomercato Roma: sondati Tel e Sauer. Gradimento totale di Gasperini, ma Tottenham e Feyenoord devono aprire al prestito

La Roma sta sondando i profili di Mathys Tel del Tottenham e Leo Sauer del Feyenoord. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, i due profili godono del totale gradimento di Gian Piero Gasperini, ma al momento c'è da attendere. Tel è insoddisfatto del minutaggio e vorrebbe andare via, ma il Tottenham non apre a una sua partenza in prestito, e lo stesso discorso vale per Sauer. Ora i giallorossi non possono permettersi investimenti con formule diverse dal prestito. In attesa di un nuovo esterno, bloccato ancora per qualche giorno l'addio di Baldanzi in direzione Genoa.

(alfredopedullà.com)