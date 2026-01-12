Calciomercato Roma, sondaggio per Carrasco: si valutano le condizioni dell'operazione

La Roma esplora ogni possibile opportunità per rinforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, negli ultimi giorni la dirigenza giallorossa avrebbe effettuato delle "chiamate esplorative" per informarsi sulla situazione di Yannick Ferreira Carrasco. L'esterno belga, attualmente in forza all'Al-Shabab in Arabia Saudita, è un nome che sta facendo parlare di sé in questa finestra di mercato. Anche la Juventus ha avuto un incontro con i suoi agenti, ma si è raffreddata di fronte alle richieste economiche molto elevate sia del club che del giocatore.

Al momento, il focus della Roma è su altri obiettivi, come Robinio Vaz e Donny Malen, ma il sondaggio per Carrasco testimonia la volontà del club di non lasciare nulla di intentato per regalare a Gasperini un rinforzo di qualità ed esperienza.





