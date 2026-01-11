Calciomercato Roma: Simeone prova Raspadori tra i titolari in vista del Deportivo (VIDEO)

Giacomo Raspadori deve ancora dare la risposta definitiva a Massara, a Gasperini e alla Roma, ma intanto potrebbe partire titolare nel prossimo match dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riferito dall'edizione online del quotidiano spagnolo, Diego Simeone ha provato l'ex Napoli tra i titolari nell'allenamento in vista del match di Copa del Rey e di giovedì contro il Deportivo.

L'azzurro, in attesa di prendere la decisione definitiva sul proprio futuro, si allena con il resto del gruppo.

??⚽️ Raspadori sigue con el grupo. Hoy está prevista una reunión con su entorno, para tomar una decisión definitiva, según los medios italianos.#Atleti #LaLiga #Fichajes pic.twitter.com/RckigR0nQ5 — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) January 11, 2026



