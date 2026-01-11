Clicky

Calciomercato Roma: Simeone prova Raspadori tra i titolari in vista del Deportivo (VIDEO)

11/01/2026 alle 13:20.
raspadori-con-la-maglia-dellatletico-madrid-1

Giacomo Raspadori deve ancora dare la risposta definitiva a Massara, a Gasperini e alla Roma, ma intanto potrebbe partire titolare nel prossimo match dell'Atletico Madrid. Secondo quanto riferito dall'edizione online del quotidiano spagnolo, Diego Simeone ha provato l'ex Napoli tra i titolari nell'allenamento in vista del match di Copa del Rey e di giovedì contro il Deportivo.

(marca.com)

L'azzurro, in attesa di prendere la decisione definitiva sul proprio futuro, si allena con il resto del gruppo.