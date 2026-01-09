Calciomercato Roma: si pensa alla risoluzione anticipata del contratto di El Shaarawy

La Roma si muove in attacco sia in entrata sia in uscita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano, la società giallorossa starebbe pensando di risolvere il contratto di Stephan El Shaarawy prima della scadenza dell'accordo (attualmente fissata al 30 giugno). Il numero 92, in questa prima parte di stagione, è stato utilizzato spesso in corsa (a Lecce, in piena emergenza, è tornato titolare e a tutta fascia). In caso di intesa tra le parti, il Faraone potrebbe anticipare la scelta dell'eventuale nuovo club e sulle sue tracce c'è il Genoa di Daniele De Rossi.

(corsera)