Calciomercato Roma, si lavora al piano B: primi sondaggi per le alternative a Raspadori

Di fronte all'attesa e all'incertezza che circondano la decisione di Giacomo Raspadori, la Roma inizia a guardarsi intorno. Secondo quanto riportato dal giornalista Francesco Guerrieri di Calciomercato.com, il club giallorosso non vuole farsi trovare impreparato e starebbe già sondando il terreno per alcune alternative. Tra ieri e oggi, la dirigenza romanista avrebbe effettuato i primi sondaggi esplorativi per altri profili in attacco, in modo da avere pronto un piano B nel caso in cui la trattativa per l'attaccante dell'Atletico Madrid non dovesse sbloccarsi.

