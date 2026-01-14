Calciomercato Roma, si insiste per Dragusin: giallorossi al lavoro per convincere il Tottenham

La Roma non molla la presa su Radu Dragusin. Dopo aver definito i primi colpi in entrata, la dirigenza giallorossa continua a lavorare intensamente per regalare a Gasperini anche il tanto desiderato rinforzo in difesa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le trattative con il Tottenham proseguono senza sosta. L'obiettivo principale del DS Massara è quello di convincere il club inglese ad accettare la formula proposta dalla Roma, ovvero un prestito con obbligo di riscatto condizionato. I contatti sono costanti e si cerca di limare le distanze per trovare la quadra definitiva e riportare il difensore rumeno in Serie A.