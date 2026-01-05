Calciomercato Roma, si entra nel vivo: Friedkin attesi nella Capitale nelle prossime ore

La sessione invernale di calciomercato è ufficialmente iniziata e Gian Piero Gasperini chiede a gran voce dei rinforzi in vista della seconda metà della stagione. I nomi più caldi sono Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, ma l'allenatore giallorosso vuole anche un difensore centrale (Radu Dragusin, Denis Vavro e Jayden Oosterwolde nel mirino). Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, Dan e Ryan Friedkin sono attesi nella Capitale nelle prossime ore per mostrare vicinanza e supporto a Gasperini e al direttore sportivo Frederic Massara nella fase calda del mercato.

(corsera)