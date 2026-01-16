Calciomercato Roma, Schjelderup proposto più volte: per i giallorossi non è una priorità

L'interesse per Andreas Schjelderup da parte della Roma non sembra decollare. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club giallorosso non ha accelerato per il giovane talento del Benfica, nonostante il suo profilo sia stato proposto più volte a Trigoria. La Roma ha registrato la possibilità di prendere l'esterno norvegese, ma al momento non sembra considerarlo una priorità. Sul giocatore si è mosso il Parma, ma la trattativa è complicata dalla volontà dello stesso Schjelderup, che preferirebbe una destinazione estera per poter continuare a giocare una competizione europea già da gennaio.

Il giocatore, dunque, aspetterà ancora qualche settimana per vedere se si concretizzeranno altre soluzioni, ma al momento la possibilità che arrivi in Italia appare remota.






