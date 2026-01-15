Calciomercato Roma, retroscena Malen: Donyell ha chiesto informazioni a De Roon e Koopmeiners prima del 'sì' a Gasperini

Gian Piero Gasperini può sorridere: Donyell Malen ha scelto la Roma. L'attaccante olandese lascia l'Aston Villa e arriva in Italia con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in una delle competizioni europee. L'edizione odierna del quotidiano ha svelato un retroscena sulla trattativa che ha portato il classe '99 in giallorosso: prima di dare il 'sì' all'allenatore nel colloquio avvenuto nella serata di lunedì, Malen ha chiesto informazioni a due compagni di nazionale: Marten De Roon dell'Atalanta e Teun Koopmeiners della Juventus, i quali hanno lavorato con Gasp ai tempi della Dea. Donyell ha chiesto ai due calciatori olandesi se le sue caratteristiche avrebbero funzionato nella Roma e al resto ha pensato il tecnico dei capitolini.

(corsera)