Calciomercato Roma: Raspadori non apre ancora all'addio all'Atletico

Giacomo Raspadori non apre ancora al trasferimento: è quanto fa sapere il portale dedicato al calciomercato. La Roma si muove sul mercato di gennaio per regalare a Gasperini rinforzi in attacco: secondo le informazioni riferite, l'attaccante dell'Atletico Madrid ha preso ancora tempo e la Roma non si è tirata fuori dalla corsa pur lavorando su Malen dell'Aston Villa (ci sono anche Napoli e Juventus). Anche Napoli e Atalanta sono interessate a Raspadori: gli azzurri lo vorrebbero in prestito, la Dea a titolo definitivo.

(gianlucadimarzio.com)

