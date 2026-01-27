Calciomercato Roma: prosegue la ricerca dell'esterno in attacco. Carrasco opzione bloccata, troppo alta la valutazione per El Mala

In questa sessione di calciomercato la Roma può intervenire sul mercato, ma il discorso vale per qualcuno che possa alzare il livello della squadra, soprattutto per il ruolo di esterno offensivo. Lo riporta il sito del giornalista, secondo il quale Carrasco resta un'opzione per ora bloccata. Due settimane fa il club giallorosso ha fatto un tentativo per El Mala del Colonia ma la valutazione dei tedeschi resta altissima. Per Gasperini, in ogni caso, deve trattarsi di un salto di qualità altrimenti si resterebbe così.
(alfredopedulla.com)