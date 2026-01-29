Clicky

Calciomercato Roma, occhi in Premier League per l'ala sinistra: proposto nuovamente George ma non convince Gasperini

29/01/2026 alle 13:37.
tyrique-george-3

La sessione invernale di calciomercato chiude il 2 febbraio e la Roma ha ancora pochi giorni per esaudire i desideri di Gian Piero Gasperini. La priorità è l'acquisto di un'ala sinistra e, oltre a Kamaldeen Sulemana dell'Atalanta (sul quale ci sono anche Napoli e Juventus), nelle ultime ore è spuntato un nome già accostato in estate ai giallorossi. Come rivelato da Alfredo Pedullà, nella giornata di ieri è stato riproposto ai capitolini il profilo di Tyrique George e sulle sue tracce c'è anche il Napoli: il classe 2006 del Chelsea ha raccolto soltanto 492 minuti in stagione e Gasperini non sembra particolarmente convinto, dato che vorrebbe un calciatore più pronto.


Come rivelato dal giornalista Paolo Rocchetti, per quanto riguarda l'ala sinistra la società giallorossa guarda in Premier League ed è alla ricerca di profili che non militano nei top club.