LIVE - Calciomercato Roma: Napoli in vantaggio per Sulemana. L'Atalanta chiede ai giallorossi l'obbligo, ai partenopei potrebbe aprire al diritto di riscatto a 23/24 milioni

La Roma è alla ricerca di un'ala sinistra e in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato il direttore sportivo Frederic Massara proverà ad accontentare Gian Piero Gasperini. Il nuovo nome nel mirino del club giallorosso è Kamaldeen Sulemana, classe 2002 in forza all'Atalanta, e si è già registrata una richiesta di informazioni . Ecco tutti gli aggiornamenti in diretta.

LIVE

12:51 - Come rivelato da Alfredo Pedullà, al momento il Napoli è in vantaggio sulla Roma per Kamaldeen Sulemana. Non si tratta di una decisione definitiva e nel pomeriggio ci sarà un vertice. La Dea chiede alla società giallorossa l'obbligo di riscatto, mentre per il club partenopeo potrebbe aprire al prestito con diritto a 23/24 milioni.

Esclusiva: #Sulemana, in vantaggio il #Napoli sulla #Roma almeno in queste ore. Non è una decisione definitiva, ma una proiezione. Nel pomeriggio vertice. L’#Atalanta chiede obbligo alla #Roma e potrebbe aperte al prestito con diritto a 23-24 milioni per il Napoli https://t.co/BLOa38fO2o — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 29, 2026





12:18 - Come aggiunto da Alfredo Pedullà, nella lista del Napoli per il ruolo di ala sinistra sono presenti Kamaldeen Sulemana dell'Atalanta e Tyrique George del Chelsea. Per il classe 2002 della Dea sia Roma sia Juventus hanno effettuato un sondaggio.





12:05 - Come rivelato da Gianluca Di Marzio, sulle tracce dell'attaccante ghanese c'è anche il Napoli e nella giornata odierna sono previsti dei contatti tra la società partenopea e quella bergamasca per capire le condizioni della trattativa. Nella lista resta anche Alisson Santos dello Sporting e la corsa sembra essersi ridotta proprio a questi due profili.

(gianlucadimarzio.com)